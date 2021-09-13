'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon

İstanbul polisinin Beyoğlu ve Beşiktaş'taki gece kulüplerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorlayan bir çete çökertildi. Çete liderinin, Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere palayla saldıran ve kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.

NTV Haber 13.09.2021 - 11:37 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 12:00

'Palalı Sabri'nin çetesine operasyon

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Gezi'nin palalısı silahlı kavgada vuruldu

Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere palayla saldıran, kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin, göçmen kaçakçılığı yaptığı ve yabancı uyruklu kadınları İstanbul'daki gece kulüplerinde zorla çalıştırıp fuhuşa zorladığı ortaya çıktı.

İstanbul polisi, Sabri Çelebi'nin örgüt kurduğu ve işletmiş olduğu gece kulüplerinde zorla kadın çalıştırdığı bilgisine ulaştı.

Yapılan araştırmalarda örgütün 2 gece kulübüyle birlikte pansiyonlar, kuaför salonları ve bir de market işlettiği tespit edildi.

Pasaportlarına ve cep telefonlarına el konulan kadınlar gece kulüplerine özel araçlarla götürülüyor ve fuhuşa zorlanıyordu.

6 KİŞİ GÖZALTINDA, 62 KADIN KURTARILDI

Polis, örgüte ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Çoğunluğu Fas uyruklu 62 kadın kurtarıldı.

''PALALI SABRİ'' 2 YILDIR FİRARİ

Örgüt lideri "Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi'nin ise yurt dışında olduğu anlaşıldı.

Çelebi hakkında, 2 yıl önce İstanbul Şişli'de kuzeninin vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

Olay sonrası yurt dışına kaçan Çelebi, 2 yıldır firari.

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