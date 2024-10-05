Palamudun tanesi 150 TL’den 80 TL’ye düştü

1 Eylül’den itibaren hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldüren palamut, tekrar Türkiye’ye döndü. Geçen hafta tanesi 150 TL’den satılan palamutlar yeniden 80 TL’ye satışa sunuluyor. Balıkçılar, Rusya’ya doğru göç eden balıkların tekrar Türkiye karasularına dönüş yaptığını belirtirken, iyice yağlanan palamudun bolca alınıp, dolaplara stoklanacak duruma geldiğini ifade ettiler.

4 TANESİNİ 300 TL'YE SATIYORLAR

Onurcan Köse, “Geçen hafta rotayı değiştiren palamut, Türkiye karasularından uzaklaşmıştı. Bu hafta tekrar sularımızda palamutlar görüldü. Palamudu tane 80 TL, 4 tane alana ise 300 TL’den satıyoruz. Tekrardan bol miktarda palamut çıkıyor. Vatandaşlar da palamuda rağbet gösteriyor. En çok palamut satılıyor. Yavaş yavaş hamsi de kendini gösteriyor. O da iyi satılıyor. Fiyatlar da iyi gidiyor. Palamut 1 kilodan fazla geliyor. İyi yağlandığı için tam dolaba koyulmalık kıvama geldi” dedi.