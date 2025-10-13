Palandöken beyaza büründü

Erzurum'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı sağanak ve kar yağışını da beraberinde getirdi.

Dün gece eksi 5.7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olan Erzurum Palandöken adeta beyaz gelinliğini giydi.

Kartpostallık manzaralar sunan Palandöken Kayak merkezi dronla görüntülendi.

Erken yağan kar kayakseverleri heyecanlandırırken, sezonun erken açılacağı umutlarını artırdı.