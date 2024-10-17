Palandöken geçidinde kar yağışı

Erzurum’da etkili olan kar yağışı Erzurum-Tekman karayolun Palandöken geçidinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı Tekman ilçesine giden sürücüleri zor durumda bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan araçlar karayolları ekiplerince kurtarılarak ilçe merkezine gidişleri sağlandı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirterek sürücüleri kar ve buzlanma konusunda uyardı.