Palandöken geçidinde kar yağışı

Erzurum-Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Palandöken geçidinde kar yağışı

’da etkili olan Erzurum-Tekman karayolun Palandöken geçidinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı Tekman ilçesine giden sürücüleri zor durumda bıraktı. Kara hazırlıksız yakalanan araçlar karayolları ekiplerince kurtarılarak ilçe merkezine gidişleri sağlandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirterek sürücüleri kar ve konusunda uyardı.

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