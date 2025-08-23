Palandöken Kayak Merkezi’nde yangın

Erzurum’un simge tarihi eserlerinden Üç Kümbetler ve Çifte Minareli Medrese maketlerinin bulunduğu, ahşap zeminli kafede onarım çalışmaları sırasında oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı.



Kısa sürede büyüyerek tüm alanı saran yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Yangında, kafe olarak kullanılan alan ile maketler tamamen yanarken, herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu.