Palandöken'de çığ bölgesinde kayağa ceza

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken Kayak Merkezi'nde vatandaşların can güvenliğini korumak için denetimlerini sürdürüyor.



Ekiplerce kayak merkezinde drone destekli yapılan denetimlerde, valiliğin genel emri kapsamında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan iki kişiye para cezası kesildi.



Jandarma, kayak sezonu boyunca merkezdeki denetimlerini sürdürecek.

