Palandöken'de kar kalınlığı 128 santimetre ulaştı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Palandöken'de kar kalınlığı 128 santimetre ulaştı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı yükselmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kar kalınlığı 'de 128, Nemrut'ta 106, Konaklı'da 93, Kartalkaya'da 90, Ergan'da 88, Davraz'da 72, Yıldız Dağı'nda 70, Saklıkent'te 69, Uludağ'da 64, Zigana'da 57, Hakkari'de 55, Sarıkamış ve Çambaşı'nda 53, Hesarek'te 47, Kop'ta 44, Murat Dağı 42, Mersivan'da 38, Erciyes'te 36, Denizli'de 33, Ilgaz'da 31, Yalnızçam'da 18, Yedikuyular'da 16, Yıldıztepe ve Keltepe'de 15, Gevaş Abalı'da 11 ve Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Palandöken'de kar kalınlığı 128 santimetre ulaştı - 1

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