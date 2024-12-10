Palandöken'de kar kalınlığı 83 santimetre

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 83 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Palandöken'de kar kalınlığı 83 santimetre

Kayak merkezlerinde sezon açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 83, Ergan'da 82, Kartalkaya'da 71, Palandöken 2'de 60, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Hakkari ve Çambaşı'nda 16, Mersivan'da 14, Yıldıztepe'de 12, Yalnızçam'da 9, Hesarek'te 8, Ilgaz ile Sarıkamış'ta 7 ve Keltepe'de 6 santimetre ölçüldü.

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