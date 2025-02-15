Palandöken'de kayak pistine çığ düştü: Turistler son anda kurtuldu
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkiinde çığ düştü. O sırada kapalı olan bölgede kayak yapan turistler ise son anda kurtuldu. Yaralanma ve can kaybının olmadığı bölgede her ihtimale karşın alan taraması yapılıyor.
Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.
Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı. Çığ düştüğü anda bölgede kayak yapanlar da vardı. Kayakçılar yara almadan kurtuldu. Yabancı turistlerin kullanıma kapalı olan bölgede kayak yaptıkları belirtildi.
"ÖLEN VEYA YARALANAN YOK"
Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.
Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.
Çığın düştüğü alanın kayak yapmaya kapalı bir bölge olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Ekiplerimiz çalışıyor. Her ihtimali göz önünde bulundurarak gözden kaçan bir şey ya da çığın altında kalan herhangi bir kişi var mı diye çalışma yapıyoruz. Bir yandan da hızlıca akan karların temizlenmesine başlayacağız. Her hangi bir sorun yok." dedi.
"KAYAK MERKEZİNDE PİSTLERDE HERHANGİ BİR SORUN VE RİSK YOK"
Çiftçi, şöyle devam etti:
"Burası kayak yapmaya elverişli değil, kayağa kapalı bir alan. Kayak merkezinde pistlerimizde çığ riskine karşı kontrollü patlatmalar yapılıyor. Tabancalar var, onlarla gerekli çalışmalar yapılıyor. Kayak merkezinde pistlerde herhangi bir sorun ve risk yok. Vatandaşlarımız güvenle kayabilir. Ancak kayak yapılmasına izin vermediğimiz yerlerde bu tür hadiseler zaman zaman olabiliyor."
Kayak merkezine ilişkin daha önce alınan kararları hatırlatan Vali Çiftçi, şunları kaydetti:
"Kayakseverlerden istirhamım kayağa kapalı alanlarda herhangi bir şekilde kayak ve snowboard yapmamalarıdır. Dolayısıyla aldığımız kararlara riayet etmelerini istirham ediyorum. Çığın meydana geldiği yer vadi. Biz nerelerde kayak yapılması nerelerde yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir genelge çıkarmıştık. Dolayısıyla kayak yapılabilecek 78 kilometre uzunluğunda pist alanımız var. Buralarda güvenle kayak yapılabilir. Onun dışındaki yasak alanlarla ilgili levhalar var. Vatandaşlarımız buna riayet ettikleri takdirde herhangi bir sorun olmaz."
1 KİŞİ ÖLMÜŞ, 3 KİŞİ YARALANMIŞTI
Palandöken Dağı'nda 21 Aralık 2024’te, yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesindeki antrenmanı sırasında çığ düşmüş, 1 sporcu hayatını kaybetmiş, 3 sporcu da yaralanmıştı.
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