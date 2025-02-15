Palandöken'de kayak pistine çığ düştü: Turistler son anda kurtuldu

Palandöken Dağı'nda "Yusufun Deresi" mevkisi diye tabir edilen bölgeden çığ düştü.



Yamaçtan kopan çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana aktı. Çığ düştüğü anda bölgede kayak yapanlar da vardı. Kayakçılar yara almadan kurtuldu. Yabancı turistlerin kullanıma kapalı olan bölgede kayak yaptıkları belirtildi.

"ÖLEN VEYA YARALANAN YOK"

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ilk tespitlere göre ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi.



Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.



Çığın düştüğü alanın kayak yapmaya kapalı bir bölge olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Ekiplerimiz çalışıyor. Her ihtimali göz önünde bulundurarak gözden kaçan bir şey ya da çığın altında kalan herhangi bir kişi var mı diye çalışma yapıyoruz. Bir yandan da hızlıca akan karların temizlenmesine başlayacağız. Her hangi bir sorun yok." dedi.

