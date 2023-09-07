Palet dükkanında yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı

Yangın, Aşağı Soku Mahallesi'nde İzzet Baysal Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sanayinin üst kısmında bulunan palet dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sanayi içerisindeki yoldan geçen vatandaşlar ve sanayi içerisindeki güvenlik görevlileri iş yerinden çıkan dumanları fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tahta palet dükkanında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Dükkan içerisinde alev alev yanan paletlere müdahale etmek için itfaiye ekipleri tarafından dükkanın kapısı açıldı.