Palet fabrikasında korkutan patlama: Fırın kazanı 300 metre fırladı

Antalya’nın Aksu ilçesindeki palet fabrikasında meydana gelen patlamada, iş yerinden fırlayan kazan yaklaşık 300 metre uzaktaki seranın içerisine düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, patlamada fabrika, sera ve çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Palet fabrikasında korkutan patlama: Fırın kazanı 300 metre fırladı

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki bir palet fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz sebebi henüz belirlenemeyen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları, fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü.

Palet fabrikasında korkutan patlama: Fırın kazanı 300 metre fırladı - 1

Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken, naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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