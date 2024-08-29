Palet fabrikasında yangın

Bolu'da bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Palet fabrikasında yangın

Organize sanayi bölgesinin arkasında, Kartalkaya yolu üzerinde bulunan Durdur İlter’e ait palet fabrikasında gece saatlerinde çıktı.

Ahşap paletler henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Alevler hızla yayılırken, fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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