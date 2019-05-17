Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine Küçükçekmece, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar ve İkitelli'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.



Bu sırada imalathane çalışanları ise alevlerin arasında kalan ahşap paletleri kurtarmak için büyük çaba sarf etti.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürerken, imalathanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasıyla cadde yeniden ulaşıma açıldı.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.