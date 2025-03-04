Palimiye sitesi davası: Reddihakim ile hakimlerin çekilme talepleri reddedildi

6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılıp, 150 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi’nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy (81), Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 26 Aralık’taki duruşmasında tutuklandı.



Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62) ve tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) ile birlikte "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ersoy’un avukatı, mahkemeye müvekkilinin "Kocama haline" girdiğine dair sağlık raporu sunup tahliyesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, 16 Ocak’ta Hacı Mehmet Ersoy’un tahliyesine karar verdi.



29 OCAK’TA YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI



Sitede yakınlarını kaybedenler, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Ersoy’un tahliyesine itiraz edip tutuklanmasını talep etti. 29 Ocak’ta itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nden davanın SEGBİS görüntülerini istedi.

Hacı Mehmet Ersoy’un duruşmada sırasında savunma yaparken SEGBİS görüntülerini inceleyen mahkeme heyeti, Ersoy’un duruşmadaki beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmediği ayrıca raporun adli tıp kurumu ihtisas dairesinden temin edilmesinin yahut onaylatılmasının gerektiği gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.



3’ÜNCÜ DURUŞMADA REDDİHAKİM TALEBİ



Henüz yakalanamayan Hacı Mehmet Ersoy, 17 Şubat’ta görülen davanın 3’üncü duruşmasına da katılmadı. Duruşmada müştekiler ile avukatları, Ersoy’u tahliye eden mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek "Reddiheyet" ve "Reddihakim" talebinde bulundu.



"RET İSTEMLERİ KABUL EDİLSİN"



Mahkeme Başkanı, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne müştekilerin taleplerini iletirken, kendisi de gönderdiği bir yazıyla reddihakim taleplerinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme başkanı ile birlikte 2 üye hakim de dosyadan çekilme talebinde bulundu.



TÜM TALEPLER REDDEDİLDİ



Aynı zamanda Hacı Mehmet Ersoy hakkında yakalama kararı da çıkaran Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve 2 üye hakim ile birlikte müştekilerin taleplerini değerlendirerek hepsini reddetti.



Mahkeme heyeti kararı oy birliğiyle aldı. Kararda, "Hakimin tarafsızlığına şüpheye düşürecek esaslı itirazlar olmadığından taleplerin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir." denildi.



Bu kararla birlikte 1’i tutuklu, 1’i firari 3 sanığın yargılandığı Palmiye Sitesi davasına Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek ve 4’üncü duruşma 12 Haziran’da görülecek.