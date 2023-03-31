"Palu ailesi davası"nda damat dışında tutuklu kalmadı

Yargıtay, kamuoyunda "Palu ailesi davası" olarak bilinen davada yerel mahkemenin kararını bozdu.
Kocaeli'de anne ile kızının 15 yıl önce kaybolmasına ilişkin davada yargılanan
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 15 yıl önce Meryem Tahnal (35) ile kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Meryem Tahnal’ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan damat Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken Palu ailesi üyeleri de 8 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları aldı.
İtiraz üzerine karar, Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, kararı usulden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
Yeniden yargılanan sanıklar, yine aynı cezayı aldı. Bu süreçte 2 yıl cezaevinde kalan Havva Palu da yaşı ve pandemi şartları göz önüne alınarak tahliye edildi.
Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya, ikinci kez Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, yine aynı gerekçeyle kararı bozdu. Kararla birlikte tutuklu bulunan Emine Ustael ile İsa Palu ve Ayşe Palu da tahliye edildi.
Sanıklardan Tuncer Ustael'in ise tutukluluk hali sürüyor. Sanıklar hakkında, Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ı öldürdükleri gerekçesiyle Sakarya Adliyesi’nde açılan davanın görülmesine devam ediliyor.