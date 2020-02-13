Palu ailesi davasında karar

Palu ailesinin yaklaşık 1 yıldır süren yargılanmasında karar çıktı.



Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "acı çektirerek kasten öldürme ve öldürmeye iştirak" suçlamaları yöneltilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer ve eşi Emine Ustael, annesi Hava, kardeşleri İsa, Ayşe ve Fatih Palu ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarlayarak, tutuklu sanık Tuncer Ustael'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesini, diğer tutuklu sanıklar hakkında da "kasten adam öldürmeye yardım etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17'şer yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Son sözü sorulan sanık Tuncer Ustael, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tahnal ve Palu ailesiyle dinlenen bazı tanıklardan şikayetçiyim. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Verilecek ceza varsa verin. Başka bir diyeceğim yoktur." diye konuştu.



Emine Ustael ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Eşim Tuncer, Meryem Tahnal'ı dövmüş veya ağaca bağlamış değildir. Annem Hava, Tahnal ailesinden korkusuna ve kendi suçlarının ortaya çıkmaması için eşimi suçlamıştır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.



Hava Palu da suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, Tahnal ailesiyle Tuncer'in baskısı altında sıkıştıklarını, hiç kimseye zarar verecek eyleminin olmadığını ifade ederek beraatini istedi.



İsa Palu ve Ayşe Palu da avukatlarının beyanlarına katıldıklarını dile getirerek, "Bazı tanıkların beyanları çelişkilidir, yeniden dinlenilmesini talep ediyorum. Suçsuzum tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.



Sanık Fatih Palu, "O tarihte yaşım küçüktü. Hiçbir şeye karışmadım. Tuncer'den şikayetçiyim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Tuncer Ustael'in avukatı Çiğdem Koç, önceki savunmaları tekrarladığını belirterek, "Meryem'in cesedi bulunmamıştır. Ölüm nedeni tespit edilememiştir. Bu husus dikkate alınarak, müvekkilimin beraatine karar verilmesini tahliyesini istiyoruz." şeklinde konuştu.



Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.



CEZALAR BELLİ OLDU



Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'in, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Heyet, Emine Ustael, Hava, İsa, Ayşe Palu'yu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum etti.



Fatih Palu'ya suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, sanığı tahliye etti.



GÖZALTINA ALINMIŞLARDI



Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.



Bir televizyon kanalındaki programa katılan Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü öne sürdüğü yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar Sahili'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.



Derince 60 Evler Mahallesi Harikalar Sahili'nde daha önce belirlenen iki yerde yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.



Öte yandan, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Hava, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu gözaltına alınmış, şüphelilerden baba Harun Palu serbest bırakılırken, diğer zanlılar tutuklanmıştı.

VİDEO: PALU AİLESİNE CİNAYETTEN TUTUKLAMA (ARŞİV)