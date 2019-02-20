Türkiye kamuoyunu dehşete düşüren Palu ailesine yönelik hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberinde, iddianameden ayrıntılara yer verildi. Buna göre, Palu ailesinin büyük kızı maktule Meryem, Ahmet Tanhal ile evlenerek İstanbul'a yerleşti. İki çocuğu olan Meryem, 2006'da eşini terk ederek Kocaeli Körfez'deki ailesinin yanına geldi.

Eşini İstanbul'a götürmek için geldiğinde çıkan kavgada baba Harun Palu av tüfeğiyle damadı Ahmet Tanhal'ı öldürdü ve cezaevine girdi. Bu durumu fırsat bilen ailenin diğer damadı Tuncer Ustael, İstanbul'dan Kocaeli Körfez'e geldi. Kayınvalidesi, kayınbiraderleri ve baldızlarını, öldürülen Ahmet Tanhal'ın yakınlarının kendilerini öldüreceklerini söylerek korkuttu.

Ustael, evlerine büyü yapıldığını söyleyerek kayınvalidesi Hava Palu aracılığıyla kayınpederine ait 4 katlı bir binayı ve İstanbul'daki br daireyi üzerine aldı.

Savcıya göre 'sadist ve hesapçı bir kişiliğe sahip olan şüpheli', baldızı Meryem'i öldürmeyi tasarladı. Sonra da Meryem'in kocasından dolayı aldığı ölüm aylığını çekebilmesi için maktuleye annesi Hava adına noterden vekaletname verdirdi. Meryem'i, Tanhal ailesine bulundukları yer hakkında bilgi vermekle suçlayarak sürekli dövdü. Bazen de ağaca bağlayarak aç susuz bıraktı.

Ustael, 20 Aralık 2008'de Meryem'i defalarca tekmeleyerek 'canavarca bir hisle' öldürdü. Öldürdükten sonra cep telefonu ve banka kartını çaldı. Sonrasında kayınbiraderi İsa'ya, şüpheleri kendinden uzaklaştırmak için Meryem'in eşinin akrabaları tarafından kaçırılmış olabileceği şeklinde bir şikayet başvurusu yaptırdı. Ayrıca Meryem'i öldürmeden kısa süre önce de 8 bin 500 lira ihtiyaç kredi aldırdı.

Ustael için 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Meryem Tanhal2ın annesi Hava Palu, kardeşleri İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in de 'kardeşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme suçuna yardım eden sıfatı ile iştirak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşması 8 Nisan'da görülecek.