Palu Ailesi'nin damadı cezaevinde 3 kadın memuru ölümle tehdit etti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 11 yıl Palu Ailesi'nin damadı olarak bilinen Tuncer Ustael'in hakkında 3 kadın memuru ölümle tehdit ettiği için dava açıldı.

Palu Ailesi'nin yargılanmasına devam ederken sanıklardan Tuncer Ustael, hakkında yeni bir dava açıldı. Ustael'in tutuklanmasının ardından 2 çocuğu koruma altına alındı. İddiaya göre Tuncer Ustael cezaevinden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü arayarak, "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde K., S. ve G.’yi elimdeki silahla vuracağım” diyerek, tehditler savurdu.





Bunun üzerine kadın memurlar S.P.Ş., G.U. ve K.T., Tuncer Ustael’in gıyaplarında tehditte bulunduğunu, bu tehdit sözlerinin koruma alınan çocuklarının kurumda kalmalarını engellemek amacına yönelik olduğunu, görevlerini yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğunu belirterek, şikayetçi oldu.



Başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadesi alınan Tuncer Ustael, çocuklarının düzenlenen raporlarla ellerinden alındığını, kuruma olan tepkisini agresif bir şekilde dile getirmiş olabileceğini, ancak tehdit içerikli söz söylemediğni öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi.



Ustael hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Duruşma ertelendi.



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