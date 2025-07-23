Pamuk şeker satıcısını bıçakladı: Küçük çocuk gözaltında

Atatürk Kent Meydanı'nda gece saatlerinde pamuk şeker satıcısı N.G. ile 15 yaşındaki K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., N.G.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı N.G. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçan K.D., ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.