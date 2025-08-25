Pamukkale ve Malatya yangınları tamamen kontrol altına alındı

Denizli Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde Honaz Dağı eteklerinde önceki akşam başlayan yangına gece boyunca kara ekipleri müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 9 helikopter de çalışmalara destek verdi.



Yangın bölgesinde 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 21 ilk müdahale, 5 iş makinesi ve 380 personel görev aldı.



Orman Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde, ekiplerin çalışmasıyla alevlerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Ekiplerin zarar tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi.



21 SAATLİK MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent mahallesinde de önceki gün arazide yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı, ormana ulaştı.



Yangının sıçradığı bir ev zarar gördü. Rüzgarla büyüyen alevler, dağlık alana ilerledi.



Sabaha kadar süren söndürme çalışması sonuç verdi.



Yangın, 21 saatte kontrol altına alındı.

