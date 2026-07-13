Pamukkale'de orman yangını. Alevler yeniden yükseldi
13.07.2026 06:21
Son Güncelleme: 13.07.2026 06:21
Denizli'de dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri'ne yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan ve akşam kontrol altına alınan yangın, gece saatlerinde rüzgarın nedeniyle yeniden başladı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Karahayıt ve Pamukkale mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.
215 personel, 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucu alevler akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken gece saatlerinde etkisini artıran rüzgarın etkisiyle sarp arazide alevler yeniden etkili oldu. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde süren yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.