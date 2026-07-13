Pamukkale'de orman yangını. Alevler yeniden yükseldi

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, Karahayıt ve Pamukkale mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

215 personel, 1 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 10 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı ve 5 iş makinesiyle yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucu alevler akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken gece saatlerinde etkisini artıran rüzgarın etkisiyle sarp arazide alevler yeniden etkili oldu. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde süren yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.