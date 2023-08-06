Pandemi cezaları iade ediliyor: 2024 sonuna kadar başvuru yapılabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile Covid-19 önlemlerini ihlal edenlere kesilen cezaların iadesine yönelik süreç başladı.



Tebliğe göre; yapılan ödemeler 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde iade edilecek.



Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden, doğrudan vergi dairesine veya posta yoluyla yapılabilecek.



Toplam 321 bin 380 kişiye pandemi döneminde kesilen cezalara ilişkin ödemeler iade edilecek. İade tutarı 309 milyon lirayı bulacak.



Salgın döneminde idari para cezalarının iade edilmemesine yönelik hüküm Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile iptal edilmişti.



Corona virüs döneminde maske takmama, sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesildi.



Toplam ceza 3 milyar liraydı. Her dört kişiden biri cezasını ödedi.



1 milyon 67 bin 485 kişinin ödemediği 2,7 milyar liralık ceza da çıkan yasa çerçevesinde silinmişti.

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