Pandemi sosyal yardım sonuç sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet 1000 TL yardım sonuçları açıklandı mı?

Türkiye'de corona virüsü ile birlikte bazı sosyal yardımlar devreye girdi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla birçok işyeri açılmadı ve ücretli olarak çalışan vatandaşlar işlerinden oldu.

Ekonomik olarak darboğaza giren ihtiyaç sahipleri, devlet tarafından yapılacak olan yardımlardan yararlanmak istiyor. İşte 1000 TL nakdi olarak yapılan Pandemi sosyal destek yardımları hakkındaki son gelişmeler…



KİMLER 1000 TL NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?



Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.



Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.



Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un kısa çalışma ödeneği ile işsizlik ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.



Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.



Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.



BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?



e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.



Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.



Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.



BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK



Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor.



Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.



Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.

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