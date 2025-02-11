Panelcilerin kendi aralarındaki konuşmaları ortaya çıktı: “Elimde 80 milyon adres var”
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerini panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ele geçirenler ve bu yazılımı satanlara ilişkin soruşturmada, siber polisin hazırladığı Adli Bilişim Raporu ortaya çıktı. Raporda birbirinden çarpıcı ayrıntılar yer alıyor. Kendilerine “panelci” diyen çoğu çocuk yaştaki şüphelilerin, vatandaşların isim, soyisim, adres hatta röntgen sonuçlarını bile Telegram üzerinden sattıkları belirlendi. Raporda şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmaları da yer aldı. O mesajlardan birinde, “Panel açıyoruz ahali, datalar bol zaten bende. Elimde 80 milyon adres ve 122 milyon yenilenmiş ad-soyad var.” denildiği görüldü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel bilgilerini panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ele geçirenler ve bu yazılımı satanlara yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 35’i çocuk yaştaki 69 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 44’ü devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin suçlamasıyla tutuklandı.
ADLİ BİLİŞİM RAPORU HAZIRLANDI
Soruşturma aşamasında, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından panel adı verilen sistemle ilgili Adli Bilişim Raporu hazırladı.
Soruşturmaya destek olması amacıyla hazırlanan raporda, şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemelerde “E-Nabız”, “Panel dataları”, “Android telefona sızma ve kontrol etme”, “Eğitim satışı”, “Instagram çalma” ve “istenilen RAT türü” gibi başlıklar altında arşivlenmiş verilere ulaşıldığı kaydedildi.
KİŞİSEL VERİLERE FİYAT TARİFESİ BELİRLEMİŞLER
İncelenen veriler içerisinde, isim, yaş, telefon, ceza, ilaç gibi 50’den fazla başlık altında kişisel veriler bulunduğu ve şüphelilerin “hizmet sorgusu” adı altında vatandaşlara ait özel fotoğraflardan, tahlil ve röntgen sonuçlarına kadar bir çok veriyi oluşturdukları fiyat listesi üzerinden satışa çıkardığı belirtildi.
BİRBİRLERİNE EĞİTİM VERMİŞLER: “OKULU MU HACKLESEK?”
Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarında, sistemlere nasıl sızılacağı, hack yöntemleri ve elde edilen verilen nasıl pazarlanacağı gibi konularda birbirlerine yöntemler öğrettikleri tespit edildi.
Raporda yer alan bir konuşmada, yaşı küçük şüphelilerden İ.E.E.’nin, “Okulu mu hacklesek? Zaten üç kişi çalışıyor.” mesajına, bir diğer yaşı küçük şüpheli A.B.’nin, “Zafiyet testi ayağına, okulun her yerinden ethernet çıkıyor. Fortinet olmasa çok rahat ağa sızılır.” şeklinde cevap verdiği görüldü.
“ELİMDE 80 MİLYON ADRES VAR”
Yaşı küçük şüpheliler Ö.B., U.O. ve A.F.T. arasında geçen mesajlaşmalarda ise, “Panel işi bugün var yarın yok. Tüm açıklar kapanırsa ya da devlet sıkı tutarsa panelcileri biter bu iş yani. Yoksa bende panel meraklısı değilim.” şeklinde mesaj atan Ö.B.’ye, U.O.’nun, “Kardeşim sen git inşaatına ekmek paranı kazan. Uğraşma panel manel.” şeklinde cevap verdiği görülüyor.
Daha sonra gruba mesaj atan A.F.T.’nin ise “Panel açıyoruz ahali, datalar bol zaten bende. Elimde 80 milyon adres ve 122 milyon yenilenmiş ad-soyad var.” ifadelerini kullandığı görüldü.
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