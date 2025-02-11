Panelcilerin kendi aralarındaki konuşmaları ortaya çıktı: “Elimde 80 milyon adres var”

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel bilgilerini panel adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ele geçirenler ve bu yazılımı satanlara yönelik soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında 35’i çocuk yaştaki 69 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan 44’ü devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul merkezli operasyonda 69 şüpheliden 44'ü tutuklandı

ADLİ BİLİŞİM RAPORU HAZIRLANDI



Soruşturma aşamasında, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından panel adı verilen sistemle ilgili Adli Bilişim Raporu hazırladı.



Soruşturmaya destek olması amacıyla hazırlanan raporda, şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemelerde “E-Nabız”, “Panel dataları”, “Android telefona sızma ve kontrol etme”, “Eğitim satışı”, “Instagram çalma” ve “istenilen RAT türü” gibi başlıklar altında arşivlenmiş verilere ulaşıldığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin büyük çoğunluğu çocuk yaşta

KİŞİSEL VERİLERE FİYAT TARİFESİ BELİRLEMİŞLER



İncelenen veriler içerisinde, isim, yaş, telefon, ceza, ilaç gibi 50’den fazla başlık altında kişisel veriler bulunduğu ve şüphelilerin “hizmet sorgusu” adı altında vatandaşlara ait özel fotoğraflardan, tahlil ve röntgen sonuçlarına kadar bir çok veriyi oluşturdukları fiyat listesi üzerinden satışa çıkardığı belirtildi.



BİRBİRLERİNE EĞİTİM VERMİŞLER: “OKULU MU HACKLESEK?”



Şüphelilerin kendi aralarındaki konuşmalarında, sistemlere nasıl sızılacağı, hack yöntemleri ve elde edilen verilen nasıl pazarlanacağı gibi konularda birbirlerine yöntemler öğrettikleri tespit edildi.



Raporda yer alan bir konuşmada, yaşı küçük şüphelilerden İ.E.E.’nin, “Okulu mu hacklesek? Zaten üç kişi çalışıyor.” mesajına, bir diğer yaşı küçük şüpheli A.B.’nin, “Zafiyet testi ayağına, okulun her yerinden ethernet çıkıyor. Fortinet olmasa çok rahat ağa sızılır.” şeklinde cevap verdiği görüldü.

Kişisel verilere erişilen panellerin Telegram üzerinden satıldığı saptandı