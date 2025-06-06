Panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'da panelvan araç ile otomobilin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı.

Panelvan araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri İncesu Kavşağı mevkiinde Yakup B. (55) idaresindeki panelvan araç, sokak üzerinden çıkış yapan Mert O. (30) idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BEŞ KİŞİ YARALANDI

Kazada Yakup B., Ece B. (20), Arzu B. (49), Fehime Y. (72), İbrahim Y. (75) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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