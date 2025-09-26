Panelvan elektrikli bisiklete çarptı: Bir kişi ağır yaralandı

Mimar Sinan Mahallesi 1184 sokak üzerinde trafik kazası meydana geldi.

M.N.'nin kullandığı panelvan, sokak üzerinde 10 yaşındaki İ.K'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

