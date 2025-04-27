Panelvan, TIR'a arkadan çarptı: Bir ağır yaralı
Sinop'ta seyir halindeki panelvan, TIR'a arkadan çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde panelvanın TIR'a çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
N.K. idaresindeki 57 AG 931 plakalı panelvan, Sinop-Boyabat karayolu Sarıyer köyü mevkisinde M.K'nın kullandığı 38 JC 530 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine Gerze Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan N.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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