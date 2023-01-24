Pansuman için hastaneye giden çocuğun kafasından mermi çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde geçen yılbaşı gecesinde havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin teras katına çıkan 8 yaşındaki Ahmet Bilgin'in kafasına nereden geldiği tespit edilemeyen mermi isabet etti.



Kafasını saksıya çarptığını sanan aile, pansuman için özel bir hastaneye gittiğinde çocuğun başında kurşun olduğunu öğrendi.

"SAKSIYA ÇARPTI SANDIK"

Ahmet Bilgin’in babası Mehmet Fatih Bilgin çocuğu Ahmet Bilgin’in kafasına saksıya vurduğunu düşünerek hastaneye pansuman için gittiklerini belirtti.

Baba Bilgin, "2022 yılbaşında oğluma havadan gelen yorgun mermi isabet etti. Kafasından kan gelmeye başlayınca saksıya çarptı sandık." dedi.

FİZİK TEDAVİYE BAŞLAYACAK

Hastaneden yapılan açıklamada 8 yaşındaki çocuğun beyninde ödem ve ve kanama olduğunu ve bu nedenle iki operasyon geçirdiği belirtildi. 7 aylık yoğum bakım tedavisinin ardından fizik tedavi sürecinin başlayacağı ifade edildi.



Aile, rastgele kurşun atan kişinin yakalamasını istedi.