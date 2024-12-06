Pantone 2025’in rengini açıkladı: Mocha Mousse

Önümüzdeki yılın rengi belirlendi. Tasarım uzmanlarına göre bu yılın rengi "Mocha Mousse 17-1230" olarak bilinen yumuşak ve çikolatamsı bir kahverengi. Bu, "küresel renk otoritesi ve profesyonel renk dili standartlarının sağlayıcısı" olan PANTONE Renk Enstitüsü tarafından kararlaştırıldı. PANTONE Renk Enstitüsü, 2025’in rengini “duyusal ve rahatlatıcı bir sıcaklıkla bezenmiş yumuşak bir kahverengi” olan Mocha Mousse olarak duyurdu.1999'dan beri her yıl, gelecek yılın rengi olarak çok belirgin bir ton belirleniyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURULDU



Pantone resmi internet adresinden yapılan açıklamada; Kakao, çikolata ve kahve gibi lezzetli unsurların çağrıştırdığı, zengin ve sıcak bir kahverengi tonuyla PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, konfor arayışımıza hitap ediyor.



İnce zarafeti ve doğallığıyla harmanlanmış olan PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, zarif ve özgün bir dokunuşla şıklık sunuyor. Bu lezzetli kahverengi tonu, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, duyusal sıcaklığıyla etrafımızı sarıyor.



Doğayla daha yakın bir bağ kurma hareketinin arttığı bir dönemde, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, fiziksel çevremizin besleyiciliğini onurlandırıyor ve kucaklıyor. Gerçeklikten beslenen PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, modernitenin talepleriyle zamansız güzellik arasında bir denge ve uyum buluyor.



NEDEN MOCHA MOUSSE?



Enstitünün yöneticisi Leatrice Eiseman, "Mocha Mousse, günlük zevklere olan arzumuzu destekliyor ve düşünceli bir hoşgörü düzeyini ifade ediyor" diyor.