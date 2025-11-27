Papa 14. Leo geliyor: Bu yollar trafiğe kapalı

Papa 14. Leo bugün Türkiye'ye geliyor.

Papa Francis'in 28 Kasım 2014'teki tarihi ziyareti sonrası, bu kez Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.

Ziyaretin ilk durağı Ankara.

Papa, bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek ardından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek Papa, sonra İstanbul'a geçecek.

ANKARA'DA BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Papa'nın ziyareti nedeniyle de Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.

Emniyet, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.