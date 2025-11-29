Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret ediyor
29.11.2025 08:48
Son Güncelleme: 29.11.2025 09:18
NTV - Haber Merkezi
Papa 14’üncü Leo, Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinin üçüncü gününde İstanbul’da önemli temaslarda bulunacak. Papa, ziyaretinin son gününde ise Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme gerçekleştirecek.
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, İznik'te 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a geri döndü.
İLK DURAK SULTANAHMET CAMİİ
Papa, İstanbul'daki son gününde piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek. Cumartesi sabahının il durağı Sultanahmet Camii. Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek. Kilisenin ve Hristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.
BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME
Papa'nın sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Papa Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek. İki din adamı ortak bildiriye imza atacak. Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.