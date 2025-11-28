Papa 14. Leo, Türkiye'de: İkinci gün programı başladı
28.11.2025 09:43
Reuters
NTV - Haber Merkezi
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Papa, gezisinin ikinci gününde İstanbul ve İznik'te düzenlenecek programlarına başladı.
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14'üncü Leo Ankara ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi.
Papa 14. Leo, ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle bir araya geldi. Papa, daha sonra Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
09:28
PAPA 14. LEO, KUTSAL RUH KATEDRALİ'NDE
Papa 14. Leo, İstanbul programı kapsamında Kutsal Ruh Katedrali'ne geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, kapıda çiçeklerle karşılandı.Papa'yı çocuklar karşıladı ve şimdi de katedraldeki etkinliğe katılıyor. Etkinlikte kendisine çok sayıda din adamı eşlik ediyor. Cemaat temsilcileri burada.