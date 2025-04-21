Papa adına lokma döktürüldü

Papa Francis'in ölümünün ardından Bursa'nın İznik ilçesinde esnaf farklı noktalarda lokma döktürdü.

Papa adına lokma döktürüldü

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Papa'nın ziyaret edeceği Bazilika'da Turizm Bakanlığı hummalı bir çalışma sürdürürken gelen ölüm haberinin ardından İznik halkı büyük üzüntü yaşadı.

Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü.

Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz. Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır." dedi.

Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...