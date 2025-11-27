Papa ilk yurtdışı gezisine çıktı uçağı 1 numara oldu

GÖRÜŞME SONRASI İSTANBUL'A GEÇECEK

Papa'nın Türkiye ziyareti kapsamında bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek olan Papa 14. Leo akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

28 Kasım Cuma günü Papa 14. Leo İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle biraraya gelecek ardından da Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

Papa 28 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesini de ziyaret ederek burada bir ayin yönetecek.