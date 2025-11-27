Papa ilk yurtdışı gezisine çıktı uçağı 1 numara oldu
27.11.2025 13:03
DHA
Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Türkiye'ye geldi. Papa'nın Türkiye ziyareti, sanal dünyanın da bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Papa 14'üncü Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.
Katoliklerin ruhani liderini taşıyan uçak, öğle saatlerinde Ankara'ya indi.
Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58'de Ankara'ya gitmek üzere Roma'dan havalandı.
Uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.
GÖRÜŞME SONRASI İSTANBUL'A GEÇECEK
Papa'nın Türkiye ziyareti kapsamında bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapması bekleniyor.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek olan Papa 14. Leo akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.
28 Kasım Cuma günü Papa 14. Leo İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle biraraya gelecek ardından da Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.
Papa 28 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesini de ziyaret ederek burada bir ayin yönetecek.