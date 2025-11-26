Papa Leo yarın Türkiye'ye geliyor

İZNİK'TE DÜZENLENECEK AYİNE KATILACAK

Bu yıl, Hıristiyanlıkta büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı.

Papa, İznik Gölü kıyısında yıllarca sular altında gizli kalan Aziz Neofitos Bazilikası'nın kalıntılarını ziyaret edecek.

Arkeolojik alanda ayin düzenleyecek.

SULTANAHMET CAMİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

İstanbul'a dönüşünde ise piskoposlarla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Papa Leo, cumartesi sabahı, önceki papalar gibi Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek.

Ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek.

Kilisenin ve Hıristiyan cemaatlerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

BARTHOLOMEOS İLE GÖRÜŞME

Papa sonraki durağı ise Fener Rum Patrikhanesi. Leo, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.

İki din adamı ortak bildiriye imza atacak.

Papa Leo aynı gün binlerce kişinin katılacağı Volkswagen Arena'daki ayini yönetecek.

Papa Leo, ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak.

Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle bir kez daha Patrikhanesi'ye gidecek ve Patrik Bartholomeos ile öğle yemeği yiyecek.

Öğleden sonra ise Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.