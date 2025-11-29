Papa, Sultanahmet Camii'nde. Ayakkabı detayı dikkat çekti

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Papa, Ankara ve İznik'in ardından bugün İstanbul'da bazı dini tören ve toplantılara katılacak.

Papa'nın bugünkü ilk durağı Sultanahmet Camii'si oldu. Sabah saat 09.00 sularında camiye gelen Papa'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel karşıladı.

Sultanahmet Camii C kapısından içeri doğru yürüyen Papa, camii girişinde uyarı dikkate alarak ayakkabısını çıkardı.



Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Papa'ya, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgi verildi.



Papa 14. Leo'nun Sultanahmet Camii ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Papa ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'nden ayrıldı.