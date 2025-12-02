Papa ziyaret etti, arsalar değerlendi. Yapılaşmaya kapalı ama 5.5 milyon lira

İznik Gölü yürüyüş yoluna sadece 10 metre mesafedeki parsel, tarihi 2 bin 200 yıllık sur duvarlarıyla çevrili olmasıyla dikkat çekiyor. Hobi bahçesi bile yapılamayacak arsanın dönümü 7,5 milyon lirayı buluyor.

720 metrekarelik arsanın etrafı Osmanlı, Bizans, Selçuklu ve Roma dönemine ait surlarla çevreli.

Papa'nın İznik ziyareti sonrası bölgedeki gayrimenkullerde görülmemiş yükseliş olduğu belirtildi.

Arsa, sit alanı statüsünde bulunması nedeniyle yapılaşmaya kapalı.