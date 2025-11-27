Papa'nın ziyaretindeki semboller: İlk milli maç ilk yurtdışı ziyaret ve siyah ayakkabılar

Papa Leo, ilk yurtdışı gezisine Türkiye'ye yapıyor. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Leo, bu ziyaretiyle bir vasiyeti de yerine getiriyor. Eski Papa Papa Francesco'nun, “Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin.” vasiyeti biliniyor. Papa Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaparak bu vasiyeti de yerine getirmiş oluyor.

Papa Francis'in, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’ nin 1700. yıl dönümünü kutlamak için 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelmesi isteği biliniyordu. Francis'in 21 Nisan’da da hayatını kaybetmesi Fener Rum Patriği Bartholomeo ile gerçekleşecek töreni de belirsiz kılmıştı. 8 Mayıs 2025 tarihinde yeni Papa seçilen 14. Leo’nun 26 Mayıs’ta Türkiye’ye gelip gelmeyeceği merak edilirken, bu ziyaretin gerçekleşeceği açıklanmıştı. Leo, bu ziyareti şimdi gerçekleştiriyor.



PAPA İZNİK BAZİLİKASI'NI NEDEN ZİYARET EDİYOR?