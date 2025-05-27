Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Papara isimli elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 8 şirkete de el konuldu.

El konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire de bulunuyor.

"YASA DIŞ BAHİS TRAFİĞİNE ÖN AYAK OLDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Papara'nın yasa dışı bahiste para trafiğine ön ayak olduğu tespiti yapıldı.

Başsavcılık tespitlerine göre; Papara sistemi üzerinden 102 farklı bahis ve kumar sitesi kuruldu.

"PARALAR 274 BANKA HESABINA AKTARILDI"

Bu hesaplardan elde edilen tutarlar, Papara aracılığıyla 274 banka hesabına aktarıldı.

Başsavcılık, gözaltına alınan şüphelileri suç örgütü kurmak ve suç örgütü üyesi olmakla da suçluyor.