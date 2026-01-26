Papel operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde ise yasadışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

38 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul merkezli 8 ilde; Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 38'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan 23 Ocak'ta Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ise kayyum olarak atanmıştı.