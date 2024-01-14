Para dolu çantasını kafede unutan Çinli turistin zor anları

Sarıyer Maslak'ta yaşanan olayda, bir kahve işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çin uyruklu Long Ma, kahve içmek için elinde taşıdığı çantayla bir kafeye oturdu. Birkaç dakika sonra aceleyle farklı bir yere geçmesi gereken Ma, çantayı sandalyede unutarak mekandan ayrıldı.



BİR ANLIK DALGINLIKLA PARA DOLU ÇANTAYI UNUTTU



Bardakları almak için masaya gelen kafe çalışanı ise çantanın unutulduğunu fark ederek kafenin içine getirdi. Ardından çalışanlar unutulan çantayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı kontrol ettiklerinde içinde 220 bin lira nakit para, 3 evrak dosyası, 3 şirket kaşesi ve bir cep telefonu olduğunu fark etti.



Evrak üzerindeki ismi ve cep telefonu numarasını kontrol eden ekipler, çantanın Çinli Long Ma'ya ait olduğunu anladı. Kayıp ihbarının bildirilmesiyle karakola gelen Long Ma, kayıp çanta ve 220 bin TL nakit parayı polis ekiplerinden sağ salim alarak onlara teşekkür etti.



"BU PARAYI KAYBETSEM HAYAT NASIL OLURDU BİLEMİYORUM"



Çantası bulunduktan sonra büyük sevinç yaşadığını aktaran Long Ma, "Türk polisine çok teşekkürler. Ben hiçbir yerde bulamadım. Siz çok kısa zamanda buldunuz. Vallahi billahi çok teşekkürler. Ben kahve içmek üzere dışarıya oturdum. Hemen bir yere geçmem gerektiği için çantamı orada unuttum. Ardından akşam yemek yerken polisler beni aradı. Çantamın içinde evraklarda numaram yazıyordu. Ben hemen karakola geldim ve olayları anlattım. Gerçekten benim çantam çıktı. İçinde 220 bin lira para vardı. Ben de Türkiye'de çalışıyorum. Bu parayı kaybetsem hayat nasıl olurdu bilemiyorum." dedi.