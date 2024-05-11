Para karşılığı psikiyatri doktorunda uyuşturucu ticareti: Yurt dışında da reçete yazmış

Konya'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap için reçete yazdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın e-reçete sistemi üzerinden de uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçetesi yazdığı belirlendi. Soruşturma devam ederken Karaduman’ın şu ana kadar 3 ile 5 bin TL arasında ücret karşılığında kaç kişiye reçete yazdığı araştırılıyor.

Para karşılığı psikiyatri doktorunda uyuşturucu ticareti: Yurt dışında da reçete yazmış
WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı

WhatsApp’tan uyuşturucu reçetesi yazdırdılar: 36 kişi tutuklandı

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WhatsApp'tan reçetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, psikiyatri uzmanı Ferit Karaduman'ın, İhsaniye Mahallesi'ndeki özel kliniğinde çoğunluğu uyuşturucu bağımlısı kişilere para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap reçete ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin, reçeteyle temin ettikleri hapları kullandığı ve ticaretini yaptığı saptandı.

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından 24 Nisan günü Konya, Karaman, Antalya ve Ankara'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, aralarında doktor Ferit Karaduman'ın da bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 178 gram sentetik kannabinoid, 80 gram metamfetamin, 2 bin 586 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında doktor Karaduman'ın da bulunduğu 36 kişi tutuklandı, 15 kişi de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Para karşılığı psikiyatri doktorunda uyuşturucu ticareti: Yurt dışında da reçete yazmış - 1

MUAYENEHANESİ KAPANINCA, YURT DIŞINDA E-REÇETE SİSTEMİNDEN HAP YAZMIŞ

Ferit Karaduman'a yapılan operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.

Karaduman'ın danışanlarına özellikli hapları 3 bin ila 5 bin TL’ye yazdığına yönelik, geçen yıl nisan ayında polise yapılan şikayetlerin ardından temmuz ayında KKTC'ye sonra da Gürcistan'a geçtiği tespit edildi.

Burada lüks yaşam süren Karaduman'ın hakkında açılan soruşturma kapsamında Valilik tarafında 1 Eylül 2023 tarihinde kendisine ait özel muayenehanesinin mühürlendiğini öğrenmesinin ardından e-reçete sistemi üzerinden yine uyuşturucu özelliği taşıyan haplar reçete yazmaya devam ettiği belirlendi.

WhatsApp üzerinden kendisine ulaşan kişilere, IBAN numarasını verip istediği para hesabına yattıktan sonra e-reçete sisteminden hap yazıp e-reçete numarasını gönderip ilaçları almasını sağladığı tespit edildi.

Gürcistan'da yaklaşık 9 ay kalıp 'ye dönmek isteyen Karaduman, hakkında açılan soruşturma kapsamında Sarp Sınır Kapısı’nda gözaltına alınıp tutuklandı. Karaduman’ın şu ana kadar gerek muayenehanesinde, gerekse e-reçete sistemi kapatılana kadar ücret karşılığında kaç kişiye reçete yazdığı araştırılıyor.

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