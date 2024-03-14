Para sayma görüntüleri: 2 kişi ifade vermek için adliyede

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün ifadeler alınacak.

Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İstanbul İl Başkan Danışmanı Can Poyraz, ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.



İki ismin soruşturma savcısına ifade vermesi bekleniyor.



İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş’in ise ifade vermeye daha sonra gelmesi bekleniyor.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, “Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.” notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

CHP'den para sayma görüntüsüne açıklama