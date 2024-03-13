Para sayma görüntüleri: 3 kişinin bilgisine başvurulacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

İL BAŞKANI NTV'DE YANITLADI



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ifade eden Çelik, "Benden önceki İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki yönetim, bir il binası satın aldı. CHP'ye yeni bir il binası kazandırdılar. Ogörüntüler il binasının satın alınması için yapılan ödemenin görüntüleri." dedi.



Sosyal medya hesaplarında ilk binası olduğuna dair bilgilerin paylaşıldığında da bahseden Çelik, "Orası il binası değil, satın alınan binanın avukatının ofisi." diye konuştu.



Çelik, şöyle devam etti:



"O para ödenirken bir teslim belgesi de imzalanmış. 40 milyon TL'ye alınmış bir il binasının 15 milyon lirasının belgeli bir şekilde teslim edildiği bir görüntüdür."



Sayılan paranın il binasının satın alınması için "Bir tuğlada da sen koy" kampanyasıyla toplandığı ve görüntünün ödeme sırasında kaydedildiğini de sözlerine ekleyen Çelik, oradaki kişilerin de bunun kanıtı olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

