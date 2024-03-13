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Para sayma görüntüleri: 3 kişinin bilgisine başvurulacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile 2 kişinin bilgisine başvurulacak. NTV canlı yayınına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görüntülerin dört buçuk yıl ve satın alınan binanın avukatının ofisinde çekildiğini söylemişti.

Para sayma görüntüleri: 3 kişinin bilgisine başvurulacak
Para sayma görüntülerine soruşturma: Art arda açıklamalar

Para sayma görüntülerine soruşturma: Art arda açıklamalar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fatih Keleş ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz'ın, bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

İL BAŞKANI NTV'DE YANITLADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ifade eden Çelik, "Benden önceki İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki yönetim, bir il binası satın aldı. CHP'ye yeni bir il binası kazandırdılar. Ogörüntüler il binasının satın alınması için yapılan ödemenin görüntüleri." dedi.

Sosyal medya hesaplarında ilk binası olduğuna dair bilgilerin paylaşıldığında da bahseden Çelik, "Orası il binası değil, satın alınan binanın avukatının ofisi." diye konuştu.

Çelik, şöyle devam etti:

"O para ödenirken bir teslim belgesi de imzalanmış. 40 milyon TL'ye alınmış bir il binasının 15 milyon lirasının belgeli bir şekilde teslim edildiği bir görüntüdür."

Sayılan paranın il binasının satın alınması için "Bir tuğlada da sen koy" kampanyasıyla toplandığı ve görüntünün ödeme sırasında kaydedildiğini de sözlerine ekleyen Çelik, oradaki kişilerin de bunun kanıtı olduğu vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

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