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Para sayma görüntüleri: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz ifade verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada, söz konusu binayı satan Ali Rıza Braka ile İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Para sayma görüntüleri: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz ifade verdi
Para sayma görüntüleri | Fatih Keleş: Meşru bir amaçla orada bulundum

Para sayma görüntüleri | Fatih Keleş: Meşru bir amaçla orada bulundum

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, "Parayı avukatlık ofisinde CHP İstanbul il binasını satan Ali Rıza Braka teslim aldı." şeklindeki ifadesinde geçen Braka, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Para sayma görüntüleri: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz ifade verdi - 1 Ali Rıza Braka

Savcılık katına çıkan Braka, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

İMAMOĞLU İNŞAAT GENEL MÜDÜRÜ TUNCAY YILMAZ DA İFADE VERDİ

Para sayma görüntüleri: Ali Rıza Braka ve Tuncay Yılmaz ifade verdi - 2 Tuncay Yılmaz

Fatih Keleş'in, savcılık ifadesinde "O dönem Beylikdüzü İlçe Başkanı olan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer tarafından verilen paraların taşınmasına yardım ettiğini" söylediği İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

VİDEO: CHP'DEN PARA SAYMA İDDİASINA YANIT

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