Para sayma görüntüleri | Avukat Özer ifade verdi: Hukuka aykırı bağışta bulunmadım

Savcılık katına çıkan Özer, şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.



Özer ifadesinde, eski Şişli Belediye Başkanı şüpheli Muammer Keskin’in yakın arkadaşı olduğunu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyasına 50 bin lira bağış yaptığını, bu parayı da dönemin Şişli Belediye Başkanı Keskin’e verdiğini söyledi.



Para karşılığında makbuz talebinde bulunduğunu, il başkanlığı tarafından daha sonra kendisine makbuz gönderileceğinin söylendiğini dile getiren Özer, aradan birkaç ay geçtikten sonra neden makbuz gönderilmediğini sorması üzerine pandemi nedeniyle il başkanlığının kapalı olduğu, daha sonra gönderileceğini söylediklerini anlattı.



Şüpheli, aradan zaman geçtikten sonra makbuz meselesinin unutulduğunu kaydederek, hukuka aykırı bağışta bulunmadığını savundu.

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