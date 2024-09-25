Para sayma görüntüleri davasında mahkemeden ara karar

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada yargılama başladı.



İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz 6 sanık ile avukatları katıldı.



Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Meryem Gül Çiftci Binici'de izleyici olarak yer aldı.



Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından söz alan eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Gözde Fil, müvekkilinin hastane randevusu olması nedeniyle mazeret sunduklarını söyledi.



Avukat Fil, siyasi partilerin mali denetiminin Anayasa Mahkemesi tarafından yapıldığını, mahkeme bu denetimden sonra suç tespit ederse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Suça konu olayla ilgili Anayasa Mahkemesine CHP hakkında 2019'da denetim yapılıp yapılmadığının sorulmasını talep eden Fil, "Bu husus araştırılmadan dava açılması yanlıştır. Yargılamanın durdurulması kararı verilerek bu konunun Anayasa Mahkemesinden sorulmasını talep ediyoruz." dedi.

“GÖRÜNTÜ YASA DIŞI ELDE EDİLDİ”



Sanıklardan eski Maltepe Belediye Başkan Danışmanı Melih Morsünbül, o dönem Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın kendisini aradığını, para dolu çantayı kendisine söylenen adrese bıraktığını ve bağışta bulunmadığını iddia etti.



Görüntünün yasa dışı elde edildiğini, 6 ay boyunca kendisi ve ailesinin hedef gösterildiğini savunan Morsünbül, "Soruşturmada gizlilik olmasına rağmen kişisel verilerimi yasa dışı ihlal eden kişiler konusunda şikayetçiyim." diye konuştu.



Sanıklardan dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'i o tarihte tanımadığını, parti adına bağış toplamadığını ve bağış yapmadığını iddia etti.



Öksel, yasa dışı elde edilen görüntü üzerine dava açıldığını öne sürerek, "O tarihlerde makbuz verildi, verilmedi. Bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım." ifadelerini kullandı.



Diğer sanıklar da soruşturma aşamasında ifade verdiklerini beyan etti.



Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, yargılamanın durdurulması talebinin reddini ve eksik hususların giderilmesini istedi.