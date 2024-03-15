Para sayma görüntüleri: Fatih Keleş ifade verdi

Aynı soruşturma çerçevesinde dün de eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Poyraz ve Nas, ifadenin ardından adliyeden ayrılmıştı.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya konulması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.​​​​​​​

VİDEO: CHP'DEN PARA SAYMA İDDİASINA YANIT