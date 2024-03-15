Para sayma görüntüleri | Fatih Keleş: Meşru bir amaçla orada bulundum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı.



Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için başlatılan resen soruşturma çerçevesinde, iddianın odağındaki isim, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savcılıkta ifade verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Keleş ifadesinde, 2009’dan beri CHP üyesi olduğunu söyleyerek halihazırda da CHP Beylikdüzü Meclis üyesi olduğunu dile getirdi.



"Kamuoyuna yansıyan ve şu anda hakkımda soruşturma başlatılmasına neden olan görüntüler 2019 yılının Aralık ayına aittir. O tarihte de meclis üyesiydim. Para görüntülerinin çekildiği 2019’da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edilmek üzere bina satın alınması süreci başlatılmıştı." diye ifade veren Keleş, şöyle devam etti:



"O tarihlerde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, şu anda CHP milletvekilidir, bana İstanbul İl Binası’nın satın alımıyla alakalı tüm Türkiye’de bağış kampanyası düzenlendiğini, partimizin bu amaçla para topladığını söyledi. Kendisine de bazı kişiler tarafından verilen bağış paralarının olduğunu ve bu paraları bana teslim edeceğini söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra görüntülerin çekildiği 9 Aralık 2019’da ya Beylikdüzü CHP İlçe Binası’nda ya da kendi ofisimde buluştum. Buluştuğumuzda yanımızda başka bir kimse yoktu. Bana birden fazla içinde para olan çanta verdi. Çanta içerisinde yer alan paraların bağış kampanyası kapsamında toplandığını söyledi. Çantaların ağzı kapalı olduğu için hangi para birimi veya çanta içerisinde ne kadar para olduğunu o sırada görmedim. Bana bu paraları İl Başkanlığı ile iletişime geçerek onların dediği yere götürmemi söyledi. Bunun üzerine İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile iletişime geçtim. Nas da bana konum atarak paraları oraya getirmemi istedi. Çantaların birden fazla olması nedeniyle tek başıma taşıyamayacağım ve meblağ yüksek olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım olan İmamoğlu şirketinde çalışan ancak CHP’de herhangi bir resmi görevi bulunmayan Tuncay Yılmaz’ı arayarak bana eşlik etmesini rica ettim. İkimiz de ayrı araçlarla söz konusu ofise gittik."



"PARALAR EN AZ 3-4 DEFA SAYILDI"



Görüntülerde yer alan paraların Turan Taşkın Özer'in kendisine verdiği paralar olduğunu belirten Keleş, "Paraların bağış yoluyla mı?, Başka bir yerden mi? Geldiğini bilmiyorum. Sadece benden ricacı olduğu için ben paraları alarak Tuncay Yılmaz ile paraları avukatlık ofisine götürdüm. Olayın 4,5 yıl önce olması nedeniyle bu paranın tam miktarını hatırlamıyorum. Sayarak teslim almadım. Nasılsa il yönetimi biliyordur diyerek gerek duymadım. Ben ofise gittiğimde İstanbul İl Yönetiminden Özgür Nas ve Can Poyraz orada bekliyorlardı. Farklı çantalardan Türk lirası, euro, dolar cinsinden paralar çıktı. Para en az 3-4 defa sayıldı. Ve bu paralar da orada bulunanlar tarafından defalarca sayıldı. İlden gelen arkadaşlar konuya hakimdir diyerek çok önemsemedim. Ofiste bir saatten fazla kaldıktan sonra Özgür Nas ve binayı satan Ali Rıza Braka kendi aralarında parayı teslim edip, teslim aldıklarına dair bir tutanak tanzim etmişler. Bu tutanağı görmedim. İşlem bittikten sonra ayrıldı. Parti il binasının daha sonra hangi tarihte resmi olarak satın alındığını, ne kadar ve ne yolla ödendiği hakkında bilgim yok. Çünkü satın alma sürecini İstanbul İl Başkanlığı yürütmekteydi." şeklinde konuştu.



"PARALARI TURAN TAŞKIN ÖZER ÇANTA İÇERİSİNDE VERDİ"



Parayı kendisinin temin etmediğini ifade eden Keleş, "Paraları o tarihte Beylikdüzü ilçe Başkanı olan Turan Taşkın Özer çanta içerisinde verdi. Bana meblağ söylemedi. Bu paranın nereden geldiği ve nereye gittiği ile alakalı kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu söylemek ve bunun tutanaklara geçmesini istiyorum. Buradan bir komplo çıkarılmaya çalışılmaktadır. Günlerdir basın bunun alt yapısını yapmaktadır. Görüntülerde taşınmazın satın alındığı kişi ve avukat ve diğer partili arkadaşlar açık bir şekilde görülmektedir. O kadar partili insan ve mülk sahibinin bir arada olmasının başka bir sebebi yoktur. Meşru bir amaçla, partimize taşınmaz satın alınmasıyla alakalı orada bulundum." diyerek kendini savundu.