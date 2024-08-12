Para sayma görüntüleri soruşturması: İlk duruşma 25 Eylül’de

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 25 Eylül’de yapılmasına karar verdi.

Para sayma görüntüleri soruşturması: İlk duruşma 25 Eylül’de

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame, başsavcılık tarafından onaylandı.

İddianame daha sonra mahkemeye gönderildi.

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İddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırlayan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 25 Eylül’e gün verdi.

Mahkemenin, taraflara duruşma gün ve saatini bildiren tebligatlar göndermeye başladığı öğrenildi.

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