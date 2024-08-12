Para sayma görüntüleri soruşturması: İlk duruşma 25 Eylül’de

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame, başsavcılık tarafından onaylandı.



İddianame daha sonra mahkemeye gönderildi.